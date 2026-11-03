Dự báo thời tiết nhiều đợt không khí lạnh các tháng cuối năm

Dự báo thời tiết nền nhiệt trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết trong thời kỳ từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 96%.

Dự báo thời tiết nhiệt độ trung bình cao hơn nhiều năm, miền Bắc ít đón không khí lạnh

Nhận định về dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 10/2026, nhiệt độ trung bình trên khắp cả nước phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C, riêng khu vực Bắc Bộ cao hơn 2-3 độ C.

Ngoài ra nhiệt độ trung bình tháng 10/2026 trên phạm vi toàn quốc là 26,3 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ là 1,74 độ C, đây là giá trị cao nhất từng ghi nhận được trong chuỗi số liệu quan trắc kể từ năm 1961.

Trong tháng 10/2026, 61 trạm có nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ; đồng thời cũng ghi nhận được 98 trạm khí tượng có nhiệt độ trung bình tháng đạt và vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ; trong đó có 87 trạm khí tượng tại khu vực Bắc Bộ.

Thời kỳ từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 96% và tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 3% (trong đó xác suất El Nino đạt cường độ mạnh chỉ còn là 4%).

Tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1,0-2,0 độ C.

Tháng 12/2026 và tháng 1/2027 nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C, riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn từ 1-2 độ C.

Dự báo thời tiết các hiện tượng thời tiết cực đoan, trong đó có không khí lạnh

Dự báo xu thế lượng mưa, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, tháng 11/2026, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%; khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; khu vực Trung Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%.

Tháng 12/2026, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-20mm; khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xấp xỉ trung bình nhiều năm; từ Quảng Trị - Huế phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40mm, Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 50-100mm; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có tổng lượng mưa thấp hơn 10-20mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tháng 1/2027, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại thấp hơn TBNN từ 10-30mm.

Về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm:

Bão/Áp thấp nhiệt đới: Từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, số lượng bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (trung bình nhiều năm trên Biển Đông: 2,8 cơn; đổ bộ vào đất liền: 1,1 cơn).

Không khí lạnh và rét đậm, rét hại: không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu; số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh nhưng xảy ra ngắn ngày.

Tình hình mưa trên cả nước: Trong tháng 11-12/2026, Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, cần lưu ý khả năng thiếu hụt tổng lượng mưa so với trung bình nhiều năm tại nhiều nơi ở Trung Bộ ngay trong các tháng chính mùa mưa. Sang tháng 1/2027, mưa lớn diện rộng có xu hướng giảm.