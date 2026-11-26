Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/11, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt. Bắc Bộ duy trì trạng thái rét vào đêm và sáng, ban ngày nắng, trong khi miền Trung tiếp tục chịu ảnh hưởng của các hình thế gây mưa lớn.

Đáng chú ý, từ chiều 27/11 đến ngày 28/11, nhiều khu vực thuộc TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết ngày mai 27/11: Miền Bắc hửng nắng, miền Trung mưa rất to (ảnh minh họa).

Miền Bắc đêm và sáng rét, Hà Nội ngày nắng

Tại Bắc Bộ, ngày 27/11, thời tiết phổ biến có mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 14–17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 23–26 độ C, có nơi dưới 23 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 15–18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24–27 độ C, có nơi dưới 27 độ C.

Khu vực này có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2–3, đêm và sáng trời rét.

Riêng Hà Nội, ngày 27/11 có mây, đêm không mưa, ban ngày trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2–3, đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất tại Thủ đô phổ biến 17–19 độ C, cao nhất từ 25–27 độ C.

Như vậy, so với những ngày rét trước đó, nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội và nhiều khu vực Bắc Bộ tăng lên, song người dân vẫn cần giữ ấm khi ra ngoài vào sáng sớm và ban đêm.

Miền Trung bước vào đợt mưa lớn mới

Theo bản tin mưa lớn phát lúc 15h30 ngày 26/11, từ chiều 27/11 đến ngày 28/11, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70–150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Trong khi đó, TP Huế, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50–100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Từ đêm 28/11 đến sáng 30/11, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 100–250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Tổng lượng mưa của cả đợt, tính từ chiều 27/11 đến sáng 30/11, được dự báo phổ biến 200–400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Đồng thời, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi, sườn dốc tiếp tục gia tăng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, ngày 27/11 trời nhiều mây, có mưa vài nơi.

Riêng TP Huế có mưa rào rải rác; từ chiều 27/11 xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2–3. Phía Bắc khu vực đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17–20 độ C, cao nhất 23–26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều mây, mưa và mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều 27/11, mưa gia tăng với cường độ vừa đến to, có nơi mưa rất to và dông.

Riêng khu vực Lâm Đồng có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến 23–26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24–27 độ C, phía Nam 28–31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, Nam Bộ chiều tối có mưa dông

Trong khi miền Trung đối mặt với mưa lớn, thời tiết tại cao nguyên Trung Bộ nhìn chung ít biến động hơn.

Ngày 27/11, khu vực này có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2–3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19–22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28–31 độ C.

Tại Nam Bộ, thời tiết có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày trời nắng, từ chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24–27 độ C, cao nhất 31–34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Riêng TP.HCM, ngày 27/11 trời có mây, ban ngày nắng, từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất tại TP.HCM từ 26–28 độ C, cao nhất 33–35 độ C.