Dự báo thời tiết ngày 9/11

Ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ Bắc Bộ giảm nhanh, trời chuyển rét trên diện rộng, vùng núi rét sâu; mưa vẫn xuất hiện tại nhiều nơi. Khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Lào Cai, không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm rõ rệt, trời chuyển lạnh, vùng cao và núi cao trời rét. Mưa rào vẫn xuất hiện ở nhiều địa phương, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.