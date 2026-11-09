Dự báo thời tiết ngày 9/11: Bắc Bộ chuyển rét, Nam Bộ mưa dông

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 9/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, trời chuyển lạnh.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Sáng có mưa vừa, mưa to và dông, sau có mưa vài nơi. Trời chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ C.

Tây Bắc Bộ: Sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi. Trời chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Đông Bắc Bộ: Sáng có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to. Trời chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc (Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An) sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa vài nơi, trời chuyển lạnh; nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc mưa to đến rất to và dông, phía Nam mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TPHCM: Mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.