Dự báo thời tiết ngày 9/10: Miền Bắc mưa dông, Hà Nội có mưa vài nơi

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du từ ngày 9-10/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sáng sớm 9/10 vùng núi trời lạnh, có nơi trời rét.

Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 9/10 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị, từ đêm 9-10/10, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, có mưa to đến rất to và dông. Từ ngày 9/10 mưa lớn ở Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi giảm dần.

Phía Đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Các khu vực khác chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 9/10:

TP. Hà Nội: Có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Duyên Hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Tp. Đà Nẵng, Quảng Ngãi và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-30 độ, phía Nam 30-32 độ.

Cao Nguyên Trung Bộ: Có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Tây tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

TP. Hồ Chí Minh: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.