Dự báo thời tiết ngày 9/10

Bắc Bộ ngày nắng, riêng vùng đồng bằng và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sáng sớm vùng núi trời lạnh, có nơi rét. Trung Bộ có mưa ở nhiều nơi, có nơi mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, chủ yếu vào chiều và tối.

Tại Lào Cai hôm nay có nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 26-32 độ C; sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi cao có nơi rét. Chiều tối và đêm, một số nơi có thể xuất hiện mưa và dông.