Dự báo thời tiết ngày 9/10: Bắc Bộ lạnh về sáng sớm, Nam Bộ mưa dông

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Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 9/10, khu vực Bắc Bộ sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, chiều tối có mưa.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sáng sớm trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào rải rác, có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối); nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ: Mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm); nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

TPHCM: Mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm); nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.