Dự báo thời tiết ngày 8/11: Tây Nguyên và Nam Bộ giảm mưa, ngày hửng nắng
Ngày 8/11, thời tiết tại cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ chuyển sang trạng thái tạnh ráo chủ đạo, mưa giảm chỉ còn xuất hiện cục bộ vài nơi. Ban ngày khu vực hửng nắng, nhiệt độ Nam Bộ phổ biến từ 31–34 độ C gây oi nóng vào giữa trưa; Tây Nguyên tiết trời mát mẻ 28–31 độ C, về đêm và sáng sớm nền nhiệt giảm sâu còn 19–22 độ C, vùng núi cao trời rét nhẹ.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 8/11
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thanh Hóa đến TP. Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-811-tay-nguyen-va-nam-bo-giam-mua-ngay-hung-nang-post366672.html