Dự báo thời tiết ngày 8/11

Hôm nay, một số nơi thuộc khu vực Bắc Bộ có nắng; từ chiều tối không khí lạnh tăng cường, vùng núi chuyển rét, một số nơi có mưa rào và dông. Khu vực Trung Bộ có mưa to, cục bộ mưa rất to, tập trung từ Nam Nghệ An đến thành phố Huế. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Lào Cai, hôm nay trời có mây, ngày có lúc hửng nắng; chiều tối và đêm có mưa rào, một số nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ dao động khoảng 17-28 độ C. Đáng chú ý, từ chiều tối nay, không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ giảm, vùng núi chuyển rét, các khu vực núi cao trời rét hơn.