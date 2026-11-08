Dự báo thời tiết ngày 8/11: Bắc Bộ mưa dông, Nam Bộ ngày nắng

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 8/11, khu vực Bắc Bộ tới Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nam Bộ và các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Tây Bắc Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng Đồng Bằng và phía Nam tỉnh Phú Thọ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Vùng núi đêm trời chuyển rét; các nơi khác đêm trời chuyển lạnh; nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) đêm trời chuyển lạnh; nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TPHCM: Mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.