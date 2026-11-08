Dự báo thời tiết ngày 8/11: Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm từ đêm nay

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An, từ chiều tối ngày 8/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đến đêm 8/11 vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An ngày 9/11 trời chuyển rét.

Khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ đêm 8/11 có mưa to đến rất to và dông.

Khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 9/11 có mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Các khu vực khác, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 8/11:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3, tối và đêm chuyển gió đông bắc cấp 3-4. Đêm trời chuyển lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng Đồng Bằng và phía Nam tỉnh Phú Thọ sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3; chiều tối và đêm chuyển gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi đêm trời chuyển rét; các nơi khác đêm trời chuyển lạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ; phía Bắc có nơi dưới 20 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-32 độ.

Phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam (từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Tp. Huế) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày gió đông cấp 2-3; đêm gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) đêm trời chuyển lạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.