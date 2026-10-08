Dự báo thời tiết ngày 8/10: Miền Bắc nắng ráo, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ

TP. Hà Nội có gió đông bắc cấp 2-3, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 8/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 30-32 độ, phía Nam 26-29 độ.

Phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng TP. Huế có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Phía Bắc (TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 7/10 đến ngày 9/10 - Khu vực Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng; từ đêm 8/10 có mưa vài nơi, riêng khu vực Nam đồng bằng ngày 9/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm 7/10 và sáng sớm 8/10 trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. - Khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An: Có mưa vài nơi. Từ ngày 9/10 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. - Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị: Có mưa rào và dông vài nơi; từ gần sáng và ngày 8/10 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. - Khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa to đến rất to và dông. Từ ngày 09/10 mưa lớn giảm dần. - Phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ: Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 9/10 đến ngày 17/10 - Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam đồng bằng đêm 9/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ ngày 11/10 mưa giảm dần. - Khu vực TP. Huế và phía Đông Quảng Ngãi: có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 12/10 mưa có xu hướng giảm. - Các khu vực khác: Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông; riêng Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 11/10 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.