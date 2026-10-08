Dự báo thời tiết ngày 8/10: Bắc Bộ sáng và đêm trời lạnh, Nam Bộ có nơi mưa to

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 8/10, khu vực Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

TPHCM: Mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.