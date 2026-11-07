Dự báo thời tiết ngày 7/11: Mưa dông bao trùm nhiều nơi trên cả nước

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Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 7/11, thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Duyên hải Nam Trung Bộ tới Nam Bộ và các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu Đông Bắc mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

TPHCM: Mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.