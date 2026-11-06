Dự báo thời tiết ngày 7/11: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh chuyển rét
Ngày 7/11, thời tiết tại Bắc Bộ có lúc có mưa, mưa tập trung về đêm và sáng. Từ khoảng chiều tối 8/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng khu vực Bắc Bộ, trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm kèm theo mưa rào với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ C.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 7/11
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.
Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có lúc có mưa rào và dông. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thanh Hóa đến TP. Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-711-mien-bac-sap-don-khong-khi-lanh-chuyen-ret-post366543.html