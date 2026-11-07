Dự báo thời tiết ngày 7/11: Hà Nội và Bắc Bộ mưa dông, Trung Bộ cảnh báo mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 7/11 Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ cũng có mưa dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-32 độ C.

Từ phía Nam Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cần đề phòng mưa lớn. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi.

Người dân cần cảnh giác với lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi.

Ngày 7/11, miền Bắc mưa dông.

Thời tiết ngày 7/11 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ. Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có lúc có mưa rào và dông. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.