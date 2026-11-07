Dự báo thời tiết ngày 7/11

Hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có lúc hửng nắng; vùng núi trời chuyển rét. Khu vực Trung Bộ, nhất là từ Thanh Hóa đến phía Bắc thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác; Nam Trung Bộ trời có mây, phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông cục bộ.

Tại Lào Cai, ngày có nắng gián đoạn, có nơi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; vùng cao và núi cao đêm và sáng trời rét.