Dự báo thời tiết ngày 7/11: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông, nhiều nơi đề phòng mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/11, thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông xuất hiện rải rác, chủ yếu vào đêm và sáng. Nhiệt độ dao động trong khoảng 23-31 độ C, trong đó nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Tại khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện ở nhiều nơi, một số khu vực có khả năng xảy ra mưa lớn cục bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-32 độ C.

Đáng chú ý, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cần đề phòng những đợt mưa lớn. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ chủ yếu có mưa rào, dông vài nơi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại khu vực miền núi, người dân cần chủ động đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt ở những nơi có địa hình dốc và khu vực gần sông, suối.

Dự báo thời tiết ngày 7/11 tại các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất 29-31 độ C. Trời nhiều mây, đêm và sáng xuất hiện mưa rào, dông rải rác, một số nơi có thể mưa to. Trong ngày, mưa dông vẫn có khả năng xuất hiện từng đợt. Gió đông cấp 2-3. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khi có dông.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-25 độ C, một số nơi xuống dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi vượt 31 độ C. Buổi sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to; sau đó mưa giảm, chỉ còn xảy ra ở một vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng khu vực vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất dao động 29-32 độ C. Thời tiết nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có mưa lớn cục bộ; về sau mưa xuất hiện không thường xuyên. Gió đông cấp 2-3. Cần cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong dông.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C. Khu vực có mây, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi, riêng các tỉnh phía Bắc có mưa rào, dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C. Trời có mây, một số nơi xuất hiện mưa rào và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Thời tiết có mây, mưa rào và dông xảy ra cục bộ. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Trời có mây, chiều tối và một số thời điểm trong ngày có thể xuất hiện mưa rào, dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Thời tiết có mây, mưa rào và dông có thể xuất hiện ở một vài khu vực. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.