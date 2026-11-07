Dự báo thời tiết ngày 7/11/2026: Diễn biến thời tiết trước khi không khí lạnh mạnh tràn về

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có lúc có mưa rào và dông. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết khoảng ngày 8-9/11, các tỉnh/thành phố miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh. Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Dự báo có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhận định xu thế thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước Dự báo thời tiết các khu vực từ nay đến ngày 8/11 - Bắc Bộ: Thời tiết có mưa rào và dông vài nơi; sáng 7/11 và ngày 8/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Từ Thanh Hóa đến Tp.Huế: Khu vực này có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. - Các khu vực khác: Thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 8/11 đến ngày 16/11 - Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An: từ đêm 8 đến sáng 9/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 12-13/11 Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 8/11 vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét. Các nơi khác từ ngày 9/11 trời chuyển rét. - Khu vực từ phía Nam Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: từ đêm 8/11 đến sáng 9/11 có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. - Từ ngày 9 đến đêm 11/11, khu vực Tp. Huế, Tp.Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. - Các khu vực khác: Dự báo có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 11/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tin không khí lạnh Khoảng ngày 8-9/11, các tỉnh/thành phố miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, gây mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm xuống 16-19 độ C; vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 13 độ C. Trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét (đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026-2027).