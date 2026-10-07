Dự báo thời tiết ngày 7/10: Miền Bắc nắng hanh, miền Trung mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc tỉnh Quảng Trị cục bộ có nơi mưa to; từ đêm 8/10 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng có mưa to đến rất to.

Khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đông và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 7/10 chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hà Nội có gió đông bắc cấp 2-3, đêm và sáng sớm trời lạnh. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 7/10:

TP. Hà Nội: Đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc (từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị) có mưa vài nơi, riêng phía Bắc Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam (khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP.Huế) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3 . Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa và Nghệ An đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 28-31 độ; phía Nam 25-28 độ.

Duyên Hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc (TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 30-33 độ.

Cao Nguyên Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Nhận định thời tiết từ đêm 8/10 đến ngày 16/10 - Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. - Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ khoảng ngày 9-10/10 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. - Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Từ đêm 8-11/10, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. - Cao nguyên Trung Bộ: Từ đêm 8-9/10 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. - Nam Bộ: Từ đêm 8-10/10 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. - Các khu vực khác: Chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.