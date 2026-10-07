Dự báo thời tiết ngày 7/10: Bắc Bộ trời lạnh, Nam Bộ mưa dông rải rác

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 7/10, khu vực Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, ngày nắng.

Từ Thanh Hóa tới Duyên hải Nam Trung Bộ mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Nam Bộ và các khu vực khác chiều tối mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa vừa và dông, có mưa to đến rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.