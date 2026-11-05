Dự báo thời tiết ngày 6/11: Thanh Hóa đến Huế có mưa dông vài nơi

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 6/11

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều tối mai có mưa rào và dổng rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều tối mai có mưa rào và dổng rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến TP. Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 6/11, thời tiết khu vực Thanh Hóa đến TP. Huế nhiều mây, có mưa dông rải rác. Ảnh: ST

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng miền Tây chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.