Dự báo thời tiết ngày 6/11

Hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ gây mưa rào và dông rải rác, một số nơi có thể xuất hiện mưa to, vùng núi chuyển lạnh. Khu vực Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ Thanh Hóa đến phía Bắc thành phố Huế có mưa rải rác. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng; chiều tối có mưa rào và dông cục bộ.

Tại Lào Cai, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều khu vực có mưa, có nơi có mưa rào và dông rải rác.