Dự báo thời tiết ngày 6/11: Bắc Bộ xuất hiện mưa dông, Hà Nội có nơi mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 6/11 Hà Nội có mây, mưa rào rải rác, có nơi có dông. Nhiệt độ dao động 23-31 độ C.

Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc mưa rải rác. Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

Ngày 6/11, Bắc Bộ xuất hiện mưa dông.

Thời tiết ngày 6/11 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ. Có mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ. Có mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng miền Tây chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.