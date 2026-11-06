Dự báo thời tiết ngày 6/11: Bắc Bộ mưa dông, Trung Bộ ngày nắng

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Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 6/11, thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ Duyên hải Nam Trung Bộ đến Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu-Lào Cai có mưa rào rải rác và có nơi có dông; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

TPHCM: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.