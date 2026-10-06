Dự báo thời tiết ngày 6/10: Miền Bắc se lạnh, miền Trung mưa lớn

Khu vực TP. Hà Nội có gió đông bắc cấp 2-3; sáng và đêm trời lạnh. Ảnh minh họa

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (khu vực từ phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến Tp.Huế) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3 . Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa sáng và đêm trời lạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 26-30 độ; phía Nam 30-33 độ.

Phía Bắc (Tp. Đà Nẵng, Quảng Ngãi) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 5/10 đến ngày 7/10 - Khu vực Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; từ đêm 06/10 đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh. - Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Đêm 5 và ngày 6/10, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đêm 6 và ngày 7/10, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam (từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. - Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng ngày 7/10 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. - Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 7/10 đến ngày 15/10 - Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng; từ ngày 09/10 có mưa rào và dông vài nơi. - Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ khoảng ngày 9-10/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. - Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Từ đêm 7-11/10, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. - Cao nguyên Trung Bộ: Từ đêm 7-9/10 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. - Nam Bộ: Từ đêm 7-11/10 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. - Các khu vực khác: Chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.