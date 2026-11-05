Dự báo thời tiết ngày 5/11: Hà Nội ngày nắng, Bắc Bộ sắp đón đợt mưa dông mới
Dự báo thời tiết ngày 5/11/2026, Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ C. Tuy nhiên, từ đêm cùng ngày, mưa dông có xu hướng gia tăng tại một số khu vực.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 5/11 Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ dao động 25-31 độ C.
Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ cũng có mưa vài nơi về đêm, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ C.
Từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào, dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông cục bộ, riêng Nam Bộ mưa tập trung vào chiều tối.
Đáng chú ý, từ đêm 5/11, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 5/11 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-5-11-ha-noi-ngay-nang-bac-bo-sap-don-dot-mua-dong-moi-546250.html