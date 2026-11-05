Dự báo thời tiết ngày 5/11: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ chiều tối có mưa dông

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Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 5/11, thời tiết hầu khắp các khu vực trên cả nước ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

TPHCM: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.