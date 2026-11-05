Dự báo thời tiết ngày 5/11: Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh yếu gây mưa dông
Thời tiết ngày 5/11, cả nước phổ biến trạng thái ngày nắng ráo, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, một đợt không khí lạnh yếu tăng cường sẽ tràn xuống Bắc Bộ gây mưa dông diện rộng.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 5/11, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào. Từ đêm nay, dự báo miền Bắc có khả năng đón hai đợt không khí lạnh liên tiếp gây mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 9/11, miền Bắc chuyển lạnh, vùng núi trời rét.
Các khu vực khác ngày nắng, riêng Nam Bộ chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết các khu vực ngày 5/11:
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.
Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.
Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Duyên Hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao Nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.
Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.
Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-5-11-bac-bo-don-dot-khong-khi-lanh-yeu-gay-mua-dong-10441911.html