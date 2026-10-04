Dự báo thời tiết ngày 5/10: Hà Nội chuyển lạnh kèm mưa dông

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 5/10

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ gần sáng trời chuyển lạnh.

Ngày đầu tuần, thời tiết Hà Nội và Bắc Bộ chuyển lạnh kèm theo mưa dông. Ảnh: Việt Anh

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh, có nơi trời chuyển rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời chuyển rét.

Thanh Hóa đến TP. Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đêm gió nhẹ, từ mai chuyển bắc đến tây bắc cấp 2-3 . Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, phía Bắc từ chiều mai gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.