Dự báo thời tiết ngày 5/10: Bắc Bộ trời lạnh, Nam Bộ mưa dông

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 5/10, khu vực Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trời lạnh, có nơi trời rét.

Riêng Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 21-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ C.

Tây Bắc Bộ: Sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa vài nơi, trời lạnh, có nơi trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

TPHCM: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.