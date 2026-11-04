Dự báo thời tiết ngày 4/11

Khu vực Bắc Bộ trưa, chiều giảm mây, trời nắng; đêm có mưa ở vài nơi; vùng cao đêm về sáng trời rét. Khu vực Trung Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày có nắng gián đoạn; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Tại Lào Cai, trưa và chiều trời nắng; đêm có mưa ở vài nơi; sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ; vùng cao và núi cao đêm về sáng trời rét.