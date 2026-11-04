Dự báo thời tiết ngày 4/11: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa dông về chiều tối

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 4/11, khu vực Bắc Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa, mưa rào rải rác; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

TPHCM: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.