Dự báo thời tiết ngày 4/10: Bắc Bộ mưa dông, Trung Bộ ngày nắng

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Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 4/10, khu vực Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ Thanh Hóa tới Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to về chiều tối và đêm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, chiều tối và đêm mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.