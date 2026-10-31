Dự báo thời tiết ngày 31/10: Mưa dông rải rác hầu khắp cả nước

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 31/10, khu vực Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi.

Thanh Hóa đến Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Nam Bộ các khu vực khác mưa dông rải rác, có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất 22-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng Lâm Đồng có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.