Dự báo thời tiết ngày 31/10

Khu vực Bắc Bộ trưa và chiều có nắng; đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi; vùng núi cao đêm và sáng trời rét. Khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

Tại Lào Cai, trưa và chiều giảm mây, trời nắng; đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ phổ biến khoảng 16-32 độ C; độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng cao đêm về sáng trời rét, vùng núi cao trời rét đậm.