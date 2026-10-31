Dự báo thời tiết ngày 31/10/2026: Miền Bắc ngày nắng, Nam Bộ mưa to cục bộ

Thời tiết hôm nay 31/10/2026:

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh di chuyển lệch đông và tiếp tục suy yếu, ngày 31/10, miền Bắc giảm mưa, trưa chiều trời nắng.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 31/10 và 1/11, có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 31-33 độ. Khoảng ngày 2/11, ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, thành phố có mưa rải rác, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất giảm còn dưới 30 độ.

Thời tiết Hà Nội có nắng đến 33 độ. Ảnh: Hoàng Minh

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa cũng giảm mưa rõ rệt, chủ yếu có mưa rào và giông vài nơi.

Ngoài ra, theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, trong những ngày tới, nhiễu động gió đông trên cao còn hoạt động và chi phối thời tiết các tỉnh thành phía Nam. Do đó, thời tiết TPHCM và Nam Bộ vẫn có mưa rào và giông, chủ yếu xảy ra vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to; ngày ít mưa, có nắng.

Đáng lưu ý, trong giai đoạn này, người dân các khu vực cần đề phòng mưa lớn mang tính cực đoan cục bộ kèm theo giông và sét mạnh.