Dự báo thời tiết ngày 30/9: Miền Bắc đón không khí lạnh từ đêm nay

Khu vực TP. Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ảnh minh họa

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng và trung du ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-36 độ; phía Nam 32-34 độ.

Ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 29/9 đến ngày 1/10 - Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam của tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng. Từ gần sáng và ngày 1/10, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. - Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối 30/9 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 1/10 đến ngày 9/10 - Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ đêm 1-2/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; khoảng từ đêm 3/10 khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày 4-5/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. - Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng ngày 04-06/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. - Từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ khoảng đêm 5-6/10, có mưa rào và dông rải rác. - Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ thời kỳ từ 2-4/10 có mưa rào và dông vài nơi. - Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.