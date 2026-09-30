Dự báo thời tiết ngày 30/9: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi trên 37 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 30/9 ở Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Bắc Bộ ngày nắng, nhiều nơi nắng nóng. Khu vực đồng bằng và trung du Đông Bắc Bộ có nơi vượt 37 độ C.

Thanh Hóa đến Huế cũng nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có nắng nóng. Tây Nguyên chiều có mưa rào rải rác, cục bộ mưa to.

Nam Bộ duy trì mưa dông vào chiều. Trong cơn dông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa.

Thời tiết ngày 30/9 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 37 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-36 độ; phía Nam 32-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.