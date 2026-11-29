Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 30/11

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 30/11, khu vực Nam Bộ sẽ đồng loạt giảm mưa, ban ngày có nắng nhiều. Ảnh: Thảo Vân

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Thanh Hóa đến TP. Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông, riêng Tp. Huế đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 22-24 độ; phía Nam 24-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 29-32 độ.

Nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.