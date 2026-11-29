Dự báo thời tiết ngày 30/11: Nam Bộ giảm mưa dông
Ngày 30/11, do rãnh áp thấp xích đạo suy yếu, khu vực Nam Bộ sẽ đồng loạt giảm mưa, chỉ còn xuất hiện mưa trên phạm vi hẹp. Ban ngày khu vực có nắng nhiều hơn, chiều tối và đêm vẫn có khả năng có mưa rào và dông vài nơi.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 30/11
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.
Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.
Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.
Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.
Thanh Hóa đến TP. Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.
Phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông, riêng Tp. Huế đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 22-24 độ; phía Nam 24-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 29-32 độ.
Nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-3011-nam-bo-giam-mua-dong-post369264.html