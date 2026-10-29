Dự báo thời tiết ngày 30/10: TP.HCM có nắng mạnh, mưa dông thu hẹp
Ngày 30/10, TP HCM và khu vực Nam Bộ có nắng mạnh, mưa dông chỉ còn xuất hiện cục bộ vào chiều tối. Đáng chú ý, mặc dù qua giai đoạn đỉnh điểm, mực nước triều cường tại các trạm hệ thống sông Sài Gòn vẫn duy trì ở mức cao đến hết ngày 31/10, kết hợp với mưa cục bộ về chiều tối, có nguy cơ tiếp tục gây ngập các vùng trũng thấp và ven sông.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 30/10
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực đồng bằng và ven biển cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thanh Hóa đến TP. Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-3010-tphcm-co-nang-manh-mua-dong-thu-hep-post365671.html