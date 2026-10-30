Dự báo thời tiết ngày 30/10: Mưa dông nhiều khu vực, cục bộ có mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ, ngày 30/10 có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, đồng bằng, ven biển cục bộ có nơi mưa to. Đến đêm 30/10 và ngày 31/10, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ sáng sớm đến đêm 30/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15–40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong ngày 30/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0 m.

Các khu vực khác, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ và tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 30/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực đồng bằng cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.