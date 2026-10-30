Dự báo thời tiết ngày 30/10: Hà Nội và Bắc Bộ có nơi mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 30/10, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ 21–29 độ C.

Đồng bằng Bắc Bộ cần đề phòng mưa lớn cục bộ. Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 29–32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào, dông rải rác, có nơi mưa to. Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa dông, tập trung ở phía Bắc.

Tây Nguyên có mưa vài nơi. Nam Bộ và TP.HCM có thể xuất hiện mưa lớn cục bộ vào chiều tối, nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM đạt 32–34 độ C.

Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khi có dông.

Ngày 30/10, Hà Nội chiều có mưa rào và dông.

Thời tiết ngày 30/10 các vùng trên cả nước :TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực đồng bằng và ven biển cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.