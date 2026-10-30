Dự báo thời tiết ngày 30/10

Khu vực Bắc Bộ, nhiều nơi có mưa rào và dông, riêng vùng đồng bằng và Đông Bắc Bộ có mưa to cục bộ, Tây Bắc Bộ trưa và chiều có nơi hửng nắng. Khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, một số nơi mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông cục bộ; nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 27-34 độ C.

Tại Lào Cai, ngày có nắng gián đoạn, đêm ít mưa; nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 21-24 độ C, cao nhất khoảng 29 độ C; riêng vùng núi cao nền nhiệt thấp hơn, sáng sớm và đêm trời mát.