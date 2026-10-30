Dự báo thời tiết ngày 30/10: Bắc Bộ mưa rải rác, Nam Bộ mưa dông về chiều tối

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 30/10, khu vực Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi.

Từ Thanh Hoá tới Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa to.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa về chiều tối.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Mưa rào, có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 27-29 độ C.

Tây Bắc Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Mưa rào và dông, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất 21-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Phía Nam ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng Lâm Đồng chiều tối có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ: Chiều tối có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Chiều tối có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.