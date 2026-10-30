Dự báo thời tiết ngày 30/10/2026: Miền Bắc mưa rải rác ở đồng bằng, Hà Nội 30 độ

Thời tiết hôm nay 30/10/2026:

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh di chuyển lệch đông và tiếp tục suy yếu, ngày 30/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Nhiều nơi trên cả nước có mưa. Ảnh: Hoàng Minh

Thời tiết Hà Nội ngày 30/10, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có giông; trưa và chiều nhiều mây, ít mưa; trời mát, nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ, phổ biến ở mức 28-30 độ.

Tiếp đó, ngày 31/10 và 1/11, Hà Nội có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 31-33 độ. Khoảng ngày 2/11, ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, thành phố có mưa rải rác, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất giảm còn dưới 30 độ.

Đáng lưu ý, từ sáng sớm đến đêm 30/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng cho biết, trong những ngày tới, nhiễu động gió đông trên cao còn hoạt động và chi phối thời tiết các tỉnh thành phía Nam. Do đó, thời tiết TPHCM và Nam Bộ vẫn có mưa rào và giông, nhưng mưa lớn không còn xuất hiện ở diện rộng. Mưa giông chủ yếu xảy ra vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to; ngày ít mưa, có nắng.

Ngoài ra, trong khoảng 2-3 ngày tới, mực nước trên các sông và kênh rạch của TPHCM và các tỉnh thành Nam Bộ còn lên theo kỳ triều cường vào sáng sớm và các buổi tối. Do vậy, người dân cần đề phòng nguy cơ xuất hiện ngập do triều có thể kết hợp với mưa chiều tối ở các khu vực ven sông, ven kênh rạch và các vùng trũng thấp.

Đáng lưu ý, trong giai đoạn này, người dân các khu vực cần đề phòng mưa lớn mang tính cực đoan cục bộ kèm theo giông và sét mạnh.