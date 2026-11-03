Dự báo thời tiết ngày 3/11: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa về chiều

Khu vực TP. Hà Nội ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 3/11:

TP.Hà Nội: Có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực nam đồng bằng sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, vùng núi phía tây có nơi trên 32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày có mưa rào và dông rải rác; đêm có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP. Hồ Chí Minh: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 2/11 đến ngày 4/11 - Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. - Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 3/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. - Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực từ phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đêm 02/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.