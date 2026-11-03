Dự báo thời tiết ngày 3/11: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa dông về chiều tối

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 3/11, khu vực Bắc Bộ ngày nắng. Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.