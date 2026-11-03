Dự báo thời tiết ngày 3/11/2026: Miền Bắc nắng trở lại, Nam Bộ mưa về chiều tối

Thời tiết hôm nay 3/11/2026:

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3/11, Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất tăng nhẹ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết Hà Nội khá dịu mát. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 3/11, cũng giảm mưa, chỉ còn ở vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất tăng khoảng 2 độ so với trước đó, phổ biến ở mức 30-32 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế vẫn có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi.

Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp, mưa rào và giông xuất hiện rải rác vào chiều và tối.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.