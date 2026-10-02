Dự báo thời tiết ngày 3/10: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 3/10

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ chiều tối và đêm 4/10, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống Bắc Bộ gây mưa. Ảnh: Việt Anh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến TP. Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.